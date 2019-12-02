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Упавший с моста в Забайкалье автобус доставят для изучения в Читу

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Забайкальского края
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Автобус, упавший с моста в Забайкалье, доставят в Читу для дальнейших следственных действий. Об этом в понедельник, 2 декабря, рассказал и.о. вице-премьер региона Андрей Гурулев.

По словам чиновника, автобус транспортируют к концу дня, передает ТАСС.

1 декабря автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек. Жертвами ДТП стали 19 человек, в том числе водитель автобуса и двое детей, полутора и трех лет.

Пострадал 21 пассажир, госпитализированы 18 человек, трое из них в реанимации.

2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура по погибшим в этой аварии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что документы на автобус были в порядке, мост в исправном состоянии.

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