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В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 40 человек

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Фото: twitter.com/24 HORAS
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В Мексике автобус со спортсменами врезался в грузовик и перевернулся, десятки людей пострадали. Об этом сообщила в своем Тwitter-аккаунте региональная спасательная служба.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в штате Халиско на западе страны.

«Пострадали 40 человек, в основном это спортсмены, которые возвращались с соревнований в штате Сакатекас, жертв нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум 13 человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала водителей транспортных средств, проводится расследование.

19 июля в Мексике водитель туристического автобуса потерял управление и вылетел с дороги, где совершил столкновение с деревом. 15 человек пострадали.

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