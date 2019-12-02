В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 40 человек
В Мексике автобус со спортсменами врезался в грузовик и перевернулся, десятки людей пострадали. Об этом сообщила в своем Тwitter-аккаунте региональная спасательная служба.
Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в штате Халиско на западе страны.
«Пострадали 40 человек, в основном это спортсмены, которые возвращались с соревнований в штате Сакатекас, жертв нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что как минимум 13 человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция задержала водителей транспортных средств, проводится расследование.
19 июля в Мексике водитель туристического автобуса потерял управление и вылетел с дороги, где совершил столкновение с деревом. 15 человек пострадали.