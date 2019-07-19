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Туристический автобус перевернулся в Мексике

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Фото: excelsior.com.mx
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Не менее 15 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия на западе Мексики 18 июля. Об этом сообщает издание Excelsior.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса потерял управление и вылетел с дороги, где совершил столкновение с деревом. Инцидент произошел в штате Наярит.

На месте трагедии работают специальные службы. По факту ДТП проводится расследование.

6 июля по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса вблизи немецкого города Лихтенау. Девять человек, в том числе двое водителей, были госпитализированы.

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