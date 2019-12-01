Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в ДТП в Тунисе

Граждан России среди пострадавших при аварии с туристическим автобусом в Тунисе нет. Об этом 1 декабря сообщили в посольстве РФ.

На странице дипмиссии в Facebook уточняется, что данные были получены от «компетентных органов Тунисской Республики» и являются предварительными. Российское посольство находится в тесном контакте с компетентными органами этой страны.

Авария произошла 1 декабря приблизительно в 11:55 (13:55 мск). Туристический автобус, направлявшийся из столицы Республики Тунис в город Айн-Драхам, перевернулся и полетел вниз по крутому склону. В салоне находились 43 человека, большинство из них — студенты, приехавшие на экскурсию, пишет «Газета.ру».

По данным МВД Туниса, погибли 22 человека и 21 пострадал. Однако местные СМИ сообщают, что жертвами ДТП стали 24 человека, 18 ранены. Большинство погибших — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на опасном участке дороги, передает радиостанция Mosaique. По другой версии, причиной происшествия стало превышение скорости, передает ТАСС. Известно, что транспортное средство принадлежит частному турагентству.