Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек. Об этом 1 декабря сообщает радиостанция Mosaique со ссылкой на источник в специальной комиссии по расследованию происшествия.

Пострадали 18 человек, раненых госпитализируют, в том числе в больницы столицы Республики Тунис. Потерпевшим и семьям жертв ДТП также окажут психологическую помощь. Как передает ТАСС, большинство погибших — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 21 пострадавшем. На месте работают 19 карет скорой помощи.

Авария произошла 1 декабря приблизительно в 11:55 (13:55 мск). Туристический автобус, в салоне которого находились 43 человека, направлялся из столицы в город Айн-Драхма. По дороге он перевернулся и полетел вниз по крутому склону.

По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости на опасном участке дороги. Известно, что транспортное средство принадлежит частному турагентству. Официальной информации о гражданстве пассажиров автобуса пока не поступало.