Более 20 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Автобус с туристами попал в аварию в Тунисе. Как сообщили в МВД республики 1 декабря, погибли 22 человека, еще 21 пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, транспортное средство выехало из столицы республики Тунис. В пути автобус перевернулся и съехал в кювет. По данным портала Assawsana, авария произошла по дороге в город Бежа.

В салоне находились 43 человека. Информации об их гражданстве пока не поступало. Известно, что автобус принадлежит частному турагентству.

На месте работают спецслужбы, инцидент расследует специально созданная комиссия, сообщает радио Mosaique.

Ранее в этот день автобус упал с моста в Забайкалье. В салоне находился 41 человек. В результате аварии погибли 18 пассажиров и водитель, 22 человека пострадали. Причины происшествия устанавливаются.