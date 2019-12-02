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Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 2 декабря.

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Задержанным является 30-летний житель Читы, индивидуальный предприниматель. Обыски были проведены по его месту жительства, а также в офисе предпринимателя.

«Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», — говорится на сайте ведомства.

По факту гибели людей в ДТП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.

Материалы по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ) также переданы из МВД в СК.

К настоящему моменту следователи закончили осмотр места происшествия и изъяли важные для расследования предметы. Разбитый автобус перевезут в краевой центр для дальнейшего осмотра.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе водитель. Пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 18 из них. 2 декабря в Забайкалье объявлено днем траура по погибшим.

В базе данных СПАРК зафиксировано, что владелец автобуса имел ряд нарушений, пишет «Газета.ру».

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