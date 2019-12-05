Мужчина погиб после ДТП с грузовиком в Хабаровске

В Железнодорожном районе Хабаровска столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла в среду, 4 декабря, на пересечении Трехгорной и Воронежской. По предварительным данным, водитель Toyota Vista на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовику Isuzu, который двигался по главной. Машины столкнулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован. Он скончался в больнице во время реанимационных действий.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 декабря крупное ДТП произошло в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Столкнулись три автомобиля. Два человека погибли, еще трое получили серьезные травмы.