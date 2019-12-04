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Двое погибли и трое пострадали в ДТП в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в районе имени Лазо произошло крупное ДТП. Столкнулись три автомобиля. Два человека погибли, еще трое получили серьезные травмы.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на УГИБДД УМВД по Хабаровскому краю, авария произошла на подъезде к селу Бичевая. Водитель Mitsubishi Pajero при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Toyota Caldina. Внедорожник отбросило на Mazda Titan, двигавшийся в попутном направлении.

В результате погибли два пассажира Toyota Caldina. Ее водитель, а также пассажир универсала и пассажир Mitsubishi Pajero серьезно травмированы. Всех пострадавших госпитализировали. Ведется разбирательство.

4 декабря сообщалось, что в Иркутской области обрушился мост через реку Макаровку. Это произошло при движении по нему большегруза.

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