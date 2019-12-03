Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Тюмени

В Тюменской области вылетел в кювет автобус, в котором находились 20 работников местной птицефабрики. Об этом 3 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 7:00 (5:00 мск) в Ялуторовском районе Тюменской области. Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

«В результате ДТП 67-летний водитель и пять пассажиров — женщины 22, 45 и 55 лет, мужчины 22 и 48 лет — получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 декабря, на трассе М-4 в Богучарском районе Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали 17 человек.