Прямой эфир

Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Тюмени

0
Фото: Соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области вылетел в кювет автобус, в котором находились 20 работников местной птицефабрики. Об этом 3 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 7:00 (5:00 мск) в Ялуторовском районе Тюменской области. Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

«В результате ДТП 67-летний водитель и пять пассажиров — женщины 22, 45 и 55 лет, мужчины 22 и 48 лет — получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 декабря, на трассе М-4 в Богучарском районе Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали 17 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса под Белгородом
Глава ГИБДД призвал обновить подходы к лицензированию перевозок пассажиров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019