Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса под Белгородом

В Старооскольском городском округе (Белгородская область) опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали пять человек, рассказал представитель экстренных служб.

Всего в автобусе, ехавшем из села Преображенка в Старый Оскол, было 30 человек, передает «РИА Новости». Подробности об их состоянии источник не сообщил.

Тех, кто не пострадал, забрал с места аварии другой автобус.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.