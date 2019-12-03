Число жертв ДТП в Казахстане возросло до восьми

Восемь человек погибли в результате ДТП в Кызылординской области Казахстана, все они граждане республики. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жаната Абрахманова.

«Это ДТП произошло около 5:00 сегодня на автодороге Кызылорда–Кумколь. На данный момент погибших восемь человек и пострадавших 21 человек. Водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда и совершил опрокидывание», — заявил он по итогам заседания правительства.

По словам Абрахманова, попавший в аварию автобус принадлежит местной нефтяной компании, он перевозил сотрудников предприятия на работу.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе посольства РФ в Казахстане, среди погибших и пострадавших российских граждан нет.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.