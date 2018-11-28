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Пятеро погибших в ДТП под Оренбургом были гражданами Казахстана

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Фото: РЕН ТВ
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Пять человек, погибших в среду, 28 ноября, в ДТП в Оренбургской области России, были гражданами Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам в столкнувшемся с грузовиком автомобиле Volkswagen Sharan находились семь пассажиров, все они граждане Казахстана. По его словам, два человека были доставлены в больницу города Соль-Илецк, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, трое из погибших — жители Актюбинской области, двое Кызылординской области Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области грузовик выехал на встречную полосу во время снегопада и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибли четыре пассажира и водитель минивэна. Сообщалось, что один пассажир, а также водитель фуры были госпитализированы.

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