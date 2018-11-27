В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

Вечером 27 ноября на 30-м км федеральной автодороги Прохладный–Баксан–Эльбрус произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли шесть человек.

«По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes, совершая маневр обгона, выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной Skoda», — сообщается на сайте ГИБДД по Республике Кабардино-Балкария.

В ДТП погибли оба водителя, а также четыре пассажира автомобиля Mercedes. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее 27 ноября сообщалось, что водитель учебной машины спровоцировал смертельное ДТП в подмосковном Дмитрове. Авария произошла в районе села Синьково. Водитель учебной Mazda 3 не справился с управлением на крутом повороте и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с Daewoo Matiz. От полученных травм водитель последней скончался на месте.