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Российские такси стали чаще попадать в ДТП

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Число аварий с участием легковых автомобилей такси за последние три года выросла на 35%. При этом половина всех ДТП произошла в Центральном федеральном округе (ЦФО), пишет «Коммерсант», со ссылкой на исследование Аналитического центра (АЦ) при правительстве России.

Согласно данным о состоянии аварийности в таксомоторной отрасли, в 2015–2017 годах количество ДТП с участием такси выросло на 35% — с 2,1 тыс. до 2,9 тыс. Среднегодовой рост аварийности составил 16,3%. За период с января по октябрь 2018 года автомобили с «шашечками» попадали в ДТП 2,3 тыс. раз, при этом, 47% аварий происходит на территории ЦФО, 37% — в Москве и Московской области.

Авторы исследования в качестве мер по снижению аварийности с участием автомобилей такси предлагают ввести черные списки водителей, часто нарушающих Правила дорожного движения и не допускать их до работы в перевозках. Также аналитики выступают за обновление парка автомобилей такси.

Напомним, что согласно данным экспертов Аналитического центра при правительстве России, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие на такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле.

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