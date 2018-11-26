Эксперты оценили риск попасть в ДТП на такси

Риск попасть в дорожно-транспортное происшествие на такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты Аналитического центра при правительстве России.

В пересчете на пробег смертельные аварии с участием такси в стране происходят в 4,7 раза реже. Так, с 2015 года число погибших в таких ДТП постоянно сокращается — 8,8% против 5,7% за первые девять месяцев текущего года. У личного транспорта за этот временной отрезок данный показатель составлял 13% и 11% соответственно. Среднее число раненых на одну аварию с участием такси за три года также снизилось, пишет ТАСС.

Кроме того, эксперты не смогли подтвердить гипотезу о том, что низкий профессионализм таксистов влияет на аварийность. Согласно статистике страховых компаний, процент их виновности в ДТП не выше, чем у среднестатистического владельца легковой машины. При этом годовой пробег такси в среднем по России в пять раз выше аналогичного показателя у частного автомобиля.

В середине ноября опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (47%) считает маршрутки самым опасным общественным транспортом. Главной причиной опасений (31%) респонденты назвали аварии по вине водителей.