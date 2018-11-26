Прямой эфир

Эксперты оценили риск попасть в ДТП на такси

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск попасть в дорожно-транспортное происшествие на такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты Аналитического центра при правительстве России.

В пересчете на пробег смертельные аварии с участием такси в стране происходят в 4,7 раза реже. Так, с 2015 года число погибших в таких ДТП постоянно сокращается — 8,8% против 5,7% за первые девять месяцев текущего года. У личного транспорта за этот временной отрезок данный показатель составлял 13% и 11% соответственно. Среднее число раненых на одну аварию с участием такси за три года также снизилось, пишет ТАСС.

Кроме того, эксперты не смогли подтвердить гипотезу о том, что низкий профессионализм таксистов влияет на аварийность. Согласно статистике страховых компаний, процент их виновности в ДТП не выше, чем у среднестатистического владельца легковой машины. При этом годовой пробег такси в среднем по России в пять раз выше аналогичного показателя у частного автомобиля.

В середине ноября опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (47%) считает маршрутки самым опасным общественным транспортом. Главной причиной опасений (31%) респонденты назвали аварии по вине водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сервисы такси хотят привлечь электромобили в автопарки
«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу несколько автомобилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017