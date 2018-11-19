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Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Большинство россиян считает самым опасным общественным транспортом маршрутки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Об опасности маршрутных такси заявили 47% респондентов. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель достигает 59%.

Главной причиной опасений 31% назвал аварии по вине водителей.

Второе место среди наиболее опасных видов транспорта с показателем в 38% досталось самолетам, пишет «РИА Новости». 30% авиапассажиров заявили о страхах перед полетами из-за технического состояния воздушных судов.

23% считают самым опасным междугородний автобус, 17% — весь наземный городской транспорт.

При этом исследование показало, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. 74% опрошенных за последний год пользовались автобусами, троллейбусами или трамваями, 63% предпочли маршрутки, 42% ездили на междугородних автобусах. На метро и электричках передвигались 32% и 25% соответственно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

15 ноября россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами в стране. Лучшее дорожное полотно оказалось в Тюмени.

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