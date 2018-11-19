Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

Большинство россиян считает самым опасным общественным транспортом маршрутки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об опасности маршрутных такси заявили 47% респондентов. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель достигает 59%.

Главной причиной опасений 31% назвал аварии по вине водителей.

Второе место среди наиболее опасных видов транспорта с показателем в 38% досталось самолетам, пишет «РИА Новости». 30% авиапассажиров заявили о страхах перед полетами из-за технического состояния воздушных судов.

23% считают самым опасным междугородний автобус, 17% — весь наземный городской транспорт.

При этом исследование показало, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. 74% опрошенных за последний год пользовались автобусами, троллейбусами или трамваями, 63% предпочли маршрутки, 42% ездили на междугородних автобусах. На метро и электричках передвигались 32% и 25% соответственно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

15 ноября россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами в стране. Лучшее дорожное полотно оказалось в Тюмени.