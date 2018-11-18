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ГИБДД назвала число погибших на дорогах с начала года

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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С начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли около 15 тыс. человек. Эту информацию распространила ГИБДД в воскресенье, 18 ноября.

«С начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс.», — цитирует ТАСС главу ГИБДД Михаила Черникова.

При этом основной причиной аварий был назван человеческий фактор. Отмечается, в частности, что самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят к ДТП. Также большое значение имеет алкогольное опьянение.

22 октября сообщалось, что за побег с места аварии введут уголовное наказание. Таких водителей, по сути, приравняют к автомобилистам, попавшим в ДТП в состоянии опьянения.

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