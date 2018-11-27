Водитель учебного автомобиля устроил смертельное ДТП под Дмитровом

Водитель учебной машине спровоцировал смертельное ДТП в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Авария произошла 27 ноября в районе села Синьково. Водитель учебной Mazda3 не справился с управлением на крутом повороте и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с Daewoo Matiz. От полученных травм водитель последней скончался на месте, пишет НСН. Проводится проверка.

Ранее 27 ноября сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП в Рязани.