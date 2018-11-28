В Оренбургской области пять человек погибли в ДТП с фурой и минивэном

В Оренбургской области пять человек стали жертвами столкновения фуры и минивэна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

Отмечается, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу во время снегопада и столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan.

В результате аварии погибли четыре пассажира и водитель минивэна, еще один пассажир и водитель фуры были госпитализированы.

27 ноября сообщалось, что в Московской области водитель на учебной машине спровоцировал смертельное ДТП. Он не справился с управлением на крутом повороте и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с Daewoo Matiz. От полученных травм водитель последней скончался на месте.