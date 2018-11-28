Прямой эфир

В Оренбургской области пять человек погибли в ДТП с фурой и минивэном

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области пять человек стали жертвами столкновения фуры и минивэна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России. 

Отмечается, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу во время снегопада и столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan. 

В результате аварии погибли четыре пассажира и водитель минивэна, еще один пассажир и водитель фуры были госпитализированы.

27 ноября сообщалось, что в Московской области водитель на учебной машине спровоцировал смертельное ДТП. Он не справился с управлением на крутом повороте и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с Daewoo Matiz. От полученных травм водитель последней скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские такси стали чаще попадать в ДТП
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017