Прямой эфир

Восемь человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате аварии с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Toyota в Ставропольском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на трассе Ставрополь–Новоалександровск утром в понедельник, 26 ноября. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. В больницу доставлены водители обеих машин, а также пассажиры «Газели». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет «РИА Новости».

26 октября в Омске водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал на лестницу подземного перехода. Два пассажира и водитель были госпитализированы. Как уточняет «Газета.ру», авария произошла в центре города на улице Красный Путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель наехал на троих пешеходов во Владивостоке
Три ДТП с участием шести машин произошли на въезде в Уфу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017