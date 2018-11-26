Восемь человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате аварии с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Toyota в Ставропольском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на трассе Ставрополь–Новоалександровск утром в понедельник, 26 ноября. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. В больницу доставлены водители обеих машин, а также пассажиры «Газели». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет «РИА Новости».

26 октября в Омске водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал на лестницу подземного перехода. Два пассажира и водитель были госпитализированы. Как уточняет «Газета.ру», авария произошла в центре города на улице Красный Путь.