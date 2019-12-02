Глава Забайкалья рассказал о состоянии моста на месте ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что состояние моста в Сретенском районе Забайкальского края, где произошло ДТП с участием рейсового автобуса, было надлежащим. Об этом он рассказал в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Отвечая на вопрос ведущего о качестве дороги и моста, на котором произошло ДТП, Осипов заметил, что в области действительно имеются проблемные дороги, на ремонт которых власти выделяют средства.

Однако, по его словам, именно эта дорога и мост через реку Куэнгу находились в нормальном состоянии — и бордюрные ограждения пешеходной части, и само мостовое ограждение.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент федеральные и краевые органы проверяют и анализируют работу всех, кто занимается пассажирскими перевозками.

Ранее в этот же день по делу о падении автобуса с моста задержали организатора перевозки, у которого предварительно провели обыск. Автоперевозчик имел ряд нарушений, выявленных в 2019 году в ходе трех проверок. В частности, его транспортные средства отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.