Лукашенко выразил соболезнования в связи с забайкальским ДТП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ДТП с участием рейсового автобуса в Сретенском районе Забайкальского края.

«Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью», — рассказали в пресс-службе белорусского президента в понедельник, 2 декабря.

Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии и всем россиянам в целом от имени белорусского народа и от себя лично.

Ранее в этот же день администрация Сретенского района, в котором случилась трагедия, ввела в округе режим чрезвычайной ситуации. После аварии были организованы две комиссии, занимающиеся оказанием юридической помощи семьям погибших и пострадавшим, а также предоставлением им выплат.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Ограждения были снесены машиной на значительной части постройки.