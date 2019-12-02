Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко выразил соболезнования в связи с забайкальским ДТП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ДТП с участием рейсового автобуса в Сретенском районе Забайкальского края.

В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае
В России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, считают эксперты

«Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью», — рассказали в пресс-службе белорусского президента в понедельник, 2 декабря.

Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии и всем россиянам в целом от имени белорусского народа и от себя лично.

Ранее в этот же день администрация Сретенского района, в котором случилась трагедия, ввела в округе режим чрезвычайной ситуации. После аварии были организованы две комиссии, занимающиеся оказанием юридической помощи семьям погибших и пострадавшим, а также предоставлением им выплат.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Ограждения были снесены машиной на значительной части постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выживших пассажиров автобуса в Забайкалье спасли ремни безопасности
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019