Глава ГИБДД призвал обновить подходы к лицензированию перевозок пассажиров

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, посетивший Забайкальский край в связи с крупным ДТП в Сретенском районе, предложил изменить подходы к лицензированию пассажирских перевозок. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Представители ведомства отметили, что глава российской Госавтоинспекции акцентировал внимание на вопросах организации прохождения технического осмотра на качественно ином уровне и применении новых подходов к лицензированию пассажирских перевозок.

Во время совещания Черников проверил, как Госавтоинспекция региона исполняет поставленные задачи, заслушал доклады должностных лиц, и посетил предприятие, где пострадавший в ДТП автобус проходил техосмотр. Кроме этого, глава ГИБДД проконтролировал действия сотрудников, которые принимали участие в подъеме и транспортировке в Читу поврежденного рейсового автобуса. Председателем совещания выступил губернатор региона Александр Осипов.

Ранее в этот же день по делу о падении автобуса с моста задержали организатора перевозки, у которого предварительно провели обыск. Автоперевозчик имел ряд нарушений, выявленных в 2019 году после трех проверок. В частности, его транспортные средства отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.