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Число пострадавших в ДТП под Воронежем увеличилось до 17

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Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области увеличилось до 17 человек. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в Богучарском районе области 3 декабря на 763-м км трассы М-4 «Дон». Перевернулся автобус марки MAN, в котором находились 28 человек, включая двоих водителей. По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла в условиях сильного снегопада, передает RT. Водитель транспортного средства не справился с управлением в сложных погодных условиях: на трассе шел снег, видимость была сильно ограничена и дорога была мокрой и скользкой, уточняет телеканал «360».

В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое подростков в возрасте 13, 15 и 17 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами спины и переломами бедер.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», опрокинувшийся в Воронежской области автобус стал причиной многокилометровых пробок на трассе М-4.

Похожая авария 1 декабря произошла в Забайкальском крае. Автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек, из них 19, включая водителя, погибли. Пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 18 из них. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно передано в центральный аппарат СК. 2 декабря по делу о падении автобуса с моста задержали организатора перевозки, у которого предварительно провели обыск. Автоперевозчик имел ряд нарушений, выявленных в 2019 году в ходе трех проверок. 3 декабря стало известно, что установлены личности всех погибших в ДТП.

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