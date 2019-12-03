Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом глава района Алексей Закурдаев рассказал ТАСС.

Отмечается, что 18 погибших официально опознаны, личность последней жертвы будет официально установлена во вторник, 3 декабря. Двое из погибших — читинцы, 17 человек — жители Сретенского района.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.

2 декабря по делу о падении автобуса с моста задержали организатора перевозки, у которого предварительно провели обыск. Автоперевозчик имел ряд нарушений, выявленных в 2019 году в ходе трех проверок. В частности, его транспортные средства отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.