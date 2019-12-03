Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МВД во вторник, 3 декабря.

Инцидент произошел на 763 км автодороги М-4 «Дон» около 12:30. Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, 59-летний водитель транспортного средства не справился с управлением.

Автобус совершал междугородний рейс, в салоне находились 28 человек. По данным МЧС, пострадали 14 пассажиров, они являются гражданами Украины. Несовершеннолетних среди потерпевших нет.

Источник «Интерфакса» утверждает, что один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день рейсовый автобус опрокинулся в Белгородской области. В салоне находились 30 человек, пострадали пятеро.