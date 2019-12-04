Водитель большегруза обрушил мост в Иркутской области

Мост через реку Макаровка в Иркутской области обрушился во время движения по нему большегруза. Об этом в среду, 4 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вечером 3 декабря на трассе Усть-Кут-Киренск произошло ДТП, где 39-летний водитель транспортного средства Scania не выполнил требования о запрете движения по мосту большегрузов.

«В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта. На данный момент на 76-м километре автодороги Усть-Кут – Киренск движение затруднено», — отмечается в сообщении.

Для водителей легкового транспорта организовали объездной маршрут, специалисты ликвидируют последствия аварии.

2 декабря во время ремонтных работ обрушился мост в Оренбурге. Источник «Известий» рассказал, что пострадали четыре человека, в том числе водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве сообщили о двух пострадавших, их госпитализировали.

В тот же день региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего и организовала проверку. В пресс-службе губернатора области сообщили, что причиной происшествия стал проезд по мосту груженого автомобиля, масса которого превышала установленные ограничения.