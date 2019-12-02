В результате обрушения моста под Оренбургом пострадали четыре человека
В Оренбургской области мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ. Об этом «Известиям» 2 декабря рассказали в областном ГУ МЧС.
Мост, расположенный недалеко от въезда в Оренбург, завалился набок.
Как сообщил источник «Известий», в результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе — водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Движение на месте обрушения в районе поселка Кушкуль парализовано.
В сентябре в Псковской области человек пострадал из-за обрушения автомобильного моста.