В результате обрушения моста под Оренбургом пострадали четыре человека

В Оренбургской области мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ. Об этом «Известиям» 2 декабря рассказали в областном ГУ МЧС.

Мост, расположенный недалеко от въезда в Оренбург, завалился набок.

Как сообщил источник «Известий», в результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе — водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Движение на месте обрушения в районе поселка Кушкуль парализовано.

В сентябре в Псковской области человек пострадал из-за обрушения автомобильного моста.