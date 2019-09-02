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Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

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Фото: vk.com
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В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия. Об этом изданию Ura.ru в понедельник, 2 сентября, рассказали местные жители.

Ситуацию прокомментировал глава Серовского городского округа Василий Сизиков. По его словам, из-за высокого уровня воды в реке Каква в конструкцию моста врезалось бревно.

«В настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия и в течение суток завершит эту работу», — рассказал он, уточнив, что мост еще не введен в эксплуатацию.

Как сообщалось 25 июля, мост в селе Филькино, разрушенный два года назад, начали восстанавливать после того, как на ситуацию обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее, в июне 2019 года селяне собрали 10 тыс. рублей, купили на эти деньги доски и самостоятельно построили мост. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении местных чиновников. Те объясняли, что мост строить нельзя, поскольку часть Филькино является зоной затопления, но всё же начали работы.

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