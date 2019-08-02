В Москве в 2019 году отремонтируют 15 мостов

Столичные власти планируют в 2019 году провести капительный ремонт 15 мостов. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в настоящее время ведутся работы на семи объектах, а ремонт остальных начнется до конца года. Сейчас полномасштабные ремонтные работы идут на Большом Москворецком и Бесединском мостах. Также начались восстановительные работы на Липецком, Шелепинском, Мосфильмовском, Серпуховском и Беломорском путепроводах, пишет «Федеральное агентство новостей». В августе планируется начать ремонт Подольского, Калужского и Бутырского путепровода, старт обновления объектов намечен на конец 2019 года.

Бирюков подчеркнул, что комплекс проводимых восстановительных работ в рамках капремонта не имеет аналогов по своим масштабам. На каждом мосту необходима замена опорных частей, конструкций лестничных сходов, деформационных швов, гидроизоляции и многого другого. Ремонт объектов необходим для улучшения технических характеристик и продления срока их службы, уточняет агентство городских новостей «Москва».

26 июля сообщалось, что новый мост к парку «Остров мечты» в Москве откроют в ноябре.