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В четырех округах Москвы проведут реконструкцию водопровода

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Водопровод реконструируют в четырех округах Москвы. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Проекты планировки территории предусматривают реконструкцию пяти участков водопроводной сети. В конце прошлой недели их одобрила градостроительно-земельная комиссия города.

В частности, будет реконструирован водопровод на Рублевском шоссе, а также на улицах Пироговской и Косыгина в Западном округе, на улицах Наличной и Лонгиновской в Юго-Восточном округе, на улицах Островитянова и Академика Волгина в Юго-Западном округе, а также в Зеленограде, пишет РИАМО.

В ведомстве уточнили, что реконструкция улучшит качество водоснабжения, а также снизит риск возникновения аварий.

В июне сообщалось, что водопровод к участкам многодетных семей построят в Карелии.

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