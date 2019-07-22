В московских парках отремонтировали свыше 90 км велодорожек

Свыше 90 км велодорожек отремонтировали в московских парках. Об этом 22 июля сообщили на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что самые длинные из них находятся в парках «Митино» и «Сокольники» — протяженность каждой составляет 12 км, уточняет «Москва 24».

В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что каждое лето столичные парки становятся местами притяжения для любителей велопрогулок. В большинстве парков на велодорожках уложен асфальт, иногда — смешанное покрытие, везде присутствуют велопарковки и пункты проката, где при необходимости можно обратиться к специалистам за мелким ремонтом спортинвентаря или подкачать шины.

Кроме того, ездить по велодорожкам удобно и безопасно даже по вечерам, поскольку в темное время суток они освещены. Дорожки проложены в том числе в сквере по Олонецкому проезду, парке Горького, парке «Северное Тушино» и парке Победы на Поклонной горе. Адреса остальных трасс указаны на сайте мэра Москвы, уточняет RNS.

С начала велосезона в Москве горожане совершили более 2,6 млн поездок на велосипедах, взятых на прокат, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В апреле сообщалось, что до конца 2019 года в Москве откроют новые парковки для велосипедов и самокатов.