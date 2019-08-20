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Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух

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Фото: Стоп-кадр видео
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Украинские пользователи Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, который был построен по инициативе столичного мэра Виталия Кличко. Поводом для ироничных комментариев стали кадры, на которых видно, что мухи поселились в стеклянных вставках сооружения.

«Будете смеяться, но внутри стекла на «мосту Кличко» завелись мухи», — написал автор ролика в Facebook.

В комментариях пользователи предположили, что это не мухи, а «бактериологическое оружие для уничтожения моста».

«Может это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?» — предположил в комментариях Олег М.

«Там влажно, скоро и грибок заведется», — выразила мнение Неля Г.

Стеклянное сооружение, которое в Сети прозвали «мостом Кличко», было открыто 25 мая. Уже на следующий день мост треснул в двух местах. Тогда Кличко заявил, что это не могло случиться само по себе и, вероятно, дело в акте вандализма. Он не исключил, что в стекло стреляли снизу. Вскоре на мосту треснуло третье стекло.

Ранее в мае швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявило, что проект, по которому построен мост, фактически похищен у них. В 2013 году фирма представила его на конкурс, объявленный мэрией города. Проект занял второе место. В 2017 году власти Киева предложили уступить им права на проект за 39 тыс. швейцарских франков (около $38 тыс.) при его реальной стоимости в 6 млн франков ($5,8 млн). Сделка не состоялась. Швейцарские архитекторы нашли 3D-визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой лишь некоторыми деталями. При этом базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из их проекта.

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