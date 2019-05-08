Швейцарских архитекторов шокировало возведение моста в Киеве по их проекту

Власти Киева самовольно позаимствовали у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten концепцию моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в украинской столице. Об этом сообщает издание «Наши гроши» со ссылкой на соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот.

Студия участвовала в конкурсе на проект моста, организованном мэрией Киева в 2013 году. Тогда проект швейцарцев занял второе место. В 2017 году власти города предложили уступить им права на проект за 39 тыс. швейцарских франков (около $38 тыс.) при его реальной стоимости в 6 млн франков ($5,8 млн), в результате сделка не состоялась.

По словам Шафрот, недавно несколько архитекторов уведомили, что в Киеве строят мост, который очень похож на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.

Шафрот призналась, что, проверив эти данные, швейцарские архитекторы были «просто шокированы». По ее словам, они нашли 3D-визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой лишь некоторыми деталями. При этом базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из проекта швейцарских архитекторов.

4 мая сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе продал экскурсию по Киеву за $50 тыс.