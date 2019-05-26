В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов открыли накануне. Им успели воспользоваться тысячи людей и «всё было хорошо», написал Кличко в Facebook. Однако потом вдруг треснули две стеклянные панели площадью около 2 кв. м каждая.

«Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, — акт вандализма», — заявил мэр. По его словам, не исключено, что в стекло стреляли снизу.

Мэр рассказал, что обратился по поводу случившегося к правоохранителям. Он добавил, что случившееся вывело его из себя.

«Сказать, что я зол, — это ничего не сказать!» — отметил он.

Ранее в мае швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявило, что проект, по которому построен мост, фактически похищен у них. Фирма представила его на конкурс, объявленный мэрией города в 2013 году, и заняла второе место. В 2017 году власти города предложили уступить им права на проект за 39 тыс. швейцарских франков (около $38 тыс.) при его реальной стоимости в 6 млн франков ($5,8 млн), в результате сделка не состоялась. Швейцарские архитекторы нашли 3D-визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой лишь некоторыми деталями. При этом базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из их проекта.