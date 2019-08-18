Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».

Как отмечает «Газета.Ru», во время эфира на одном из украинских телеканалов киевского мэра в шутку спросили, «как посмотреть в завтрашний день, если ты не все». Кличко подтвердил, что сделать это действительно могут не все, а сам он может и делает для этого все возможное.

Одно из наиболее известных высказываний Кличко прозвучало в эфире телеканала «Интер». Тогда он заявил, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

14 августа около 20 человек собрались у здания кабинета министров Украины и потребовали увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Активисты обвинили градоначальника в «тотальной незаконной застройке» Киева.