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В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло третье защитное стекло

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Фото: TASS/YAY
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Третье защитное стекло треснуло на новом пешеходном мосту в Киеве, сообщает в понедельник, 27 мая, телеканал «112 Украина».

«Обратился в правоохранительные органы с требованием срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», — написал мэр города Виталий Кличко в Facebook.

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По информации местных СМИ, на месте было много очевидцев, охраны и журналистов, когда стекло трескалось, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне на недавно открывшемся городском мосту были обнаружены два треснувших стеклянных покрытия. Первый защитный слой стекла испортили вандалы.

Мэр Киева осмотрел мост и пообещал за сутки восстановить разрушенные участки. Территорию оградили, чтобы исправить повреждения, но сам мост для посетителей закрывать не стали. Кличко подчеркнул, что, учитывая толщину и характеристики стекла, просто так это случиться не могло. «Основная версия, которая рассматривается, — акт вандализма», — заявил мэр. Он не исключил возможность того, что в стекло стреляли снизу.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая. Большая часть покрытия сделана из стеклянных панелей, через которые видно дорогу под мостом.

На открытии Виталий Кличко и его брат Владимир несколько раз подпрыгнули на стеклянном полу обзорной площадки. Кличко заверил, что 1 кв. м такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Ранее в мае швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявило, что проект, по которому построен мост, фактически похищен у них. Фирма представила его на конкурс, объявленный мэрией города в 2013 году, и заняла второе место. В 2017 году власти города предложили уступить им права на проект за 39 тыс. швейцарских франков (около $38 тыс.) при его реальной стоимости в 6 млн франков ($5,8 млн), в результате сделка не состоялась. Швейцарские архитекторы нашли 3D-визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой лишь некоторыми деталями. При этом базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из их проекта.

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