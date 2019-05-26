Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая.

На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб. Кличко осматривает треснутое стекло.

«Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Рассматривается версия того, что стреляли», — сказал градоначальник.

На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка», открытом 25 мая, в воскресенье, 26 мая, образовались трещины. Известно, что поврежден был только верхний защитный слой стеклянных панелей. Поврежденные части пообещали заменить в ближайшее время.