По факту обрушения моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело

После обрушения части моста прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело и организовала проверку. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 декабря, сообщении на сайте ведомства.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в ходе проверки прокуроры должны дать оценку действиям организаций, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.

Министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин рассказал, что мост находился в плановом ремонте, который должен был закончиться в середине 2020 года.

Он уточнил, что, по предварительным данным, происшествие могло произойти в момент прохода по мосту грузового автомобиля.

Ранее в этот день стало известно, что на окраине Оренбурга мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ. Как рассказали «Известиям» в областном ГУ МЧС, мост завалился набок.

Тогда же сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе — водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Движение на месте обрушения в районе поселка Кушкуль парализовано.