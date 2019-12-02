По уточненным данным, при обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой — в легкой», — рассказали в ведомстве. Также в Минздраве отметили, что на месте происшествия дежурят четыре бригады скорой помощи и руководить центра медицины катастроф.

Ранее в этот день стало известно, что на окраине Оренбурга мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ. Как рассказали «Известиям» в областном ГУ МЧС, мост завалился набок.

Тогда же сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе — водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Движение на месте обрушения в районе поселка Кушкуль парализовано.