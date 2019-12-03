Власти Оренбурга назвали предварительную причину обрушения моста

Предварительной причиной обрушения моста в Оренбурге мог стать проезд груженого большегруза. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

«Причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, мост находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение», — говорится в сообщении.

По словам Полухина, на протяжении месяца на мосту велись ремонтные работы, из-за чего на въезде на путепровод были установлены знаки, ограничивающие массу автомобиля. Проезд большегруза нарушил данное ограничение.

«Движение в районе происшествия будет ограничено примерно на 24 часа. Место происшествия обследовано, под мостом никого нет», — добавил он.

2 декабря стало известно, что на окраине Оренбурга обрушился мост во время проведения ремонтных работ. Как рассказали «Известиям» в областном ГУ МЧС, мост завалился набок.

Источник «Известий» рассказал, что пострадали водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве подтвердили информацию о двух пострадавших, их госпитализировали.

В тот же день прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего и организовала проверку.