В Оренбурге ввели режим ЧС из-за обрушения моста

В Оренбурге объявили режим ЧС после частичного обрушения моста на улице Терешковой. Об этом 2 декабря первый зампредседателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин рассказал на заседании оперативного штаба.

«Этот момент квалифицирован по всем критериям под режим ЧС муниципального уровня в части крушения, потому что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее», — цитирует Балыкина ТАСС.

Обрушение произошло ранее в этот же день — мост, расположенный недалеко от въезда в Оренбург, завалился набок во время проведения плановых ремонтных работ, которые должны были закончиться в середине 2020 года. Дорожное движение в районе поселка Кушкуль было парализовано. По факту происшествия областная прокуратура организовала проверку и возбудила уголовное дело.

Как сообщил источник «Известий», в результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе — водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном Минздраве агентству ТАСС подтвердили информацию о двух пострадавших, их госпитализировали.