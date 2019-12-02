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Обрушившийся в Оренбурге мост был на реконструкции

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Фото: Соцсети
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Обрушившийся в микрорайоне Оренбурга мост находился на реконструкции, о проводимых работах были развешаны объявления. Об этом заявили в мэрии города 2 декабря.

Там подтвердили, что обрушилась часть конструкции, по предварительным данным — два пролета. На место выехали оперативные службы.

«Да (проводилась реконструкция. — Ред.), этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста», — сказал в мэрии ТАСС.

Прибывшие на место сотрудники ДПС устанавливают, на каком участке будет перекрыто движение.

Речь идет о мосте на улице Терешковой. Как заявили «Известиям» в областном ГУ МЧС, обрушение произошло во время ремонтных работ — конструкция завалилась набок. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль с щебнем, а под конструкцией стояла «Лада Приора».

По словам источника «Известий», травмы получили четыре человека, в том числе водитель грузовика. Состояние потерпевших оценивается как средней степени тяжести.

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