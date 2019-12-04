Число ДТП с автобусами в 2019 году выросло на 12%

За 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики ГИБДД, с которой ознакомились «Известия».

При этом большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки. В ГИБДД также зафиксировали и значительное увеличение (на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа дорожных происшествий с участием пьяных водителей автобусов. Однако в абсолютных цифрах таких аварий было не очень много — всего 54.

Согласно данным ведомства, ситуация с аварийностью в сфере автобусных перевозок с 2016 года не меняется в лучшую сторону ни по количеству ДТП, ни по числу погибших и пострадавших.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что все принятые ранее меры пока не оказывают должного эффекта. По их мнению, для решения проблемы необходимо ужесточить ответственность водителей автобусов даже за незначительные ДТП, запретить использовать старый транспорт и вернуть инспекторов на дороги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аварийный выезд: в 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12%