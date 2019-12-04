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В Саратове в результате ДТП с автобусом пострадали 11 человек

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Фото: fn-volga.ru
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На улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова маршрутный автобус врезался в столб. По предварительным данным пострадали 16 человек, пишет ЧП Саратов в среду, 4 декабря.

Отмечается, что на месте работают спасатели областной службы спасения, врачи скорой помощи и Центра медицины катастроф. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина, состояние пострадавших оценивается как «средней степени тяжести».

За рулем автобуса находился мужчина 1981 года рождения. Сообщается, что он не справился с управлением.

3 декабря стало известно, что в Тюменской области вылетел в кювет автобус, в котором находились 20 работников местной птицефабрики. В результате ДТП водитель и пять пассажиров получили различные травмы.

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