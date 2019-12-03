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Водитель без прав сбил четырех подростков в Майкопе

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Фото: 01.мвд.рф
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В Майкопе водитель без прав сбил на тротуаре четырех подростков, все они доставлены в больницу. Об этом сообщает МВД России по Республике Адыгея во вторник, 3 декабря.

Инцидент произошел днем на улице 2-й Крестьянской в Майкопе. Установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-21053 находился 18-летний водитель. Юноша не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

«В результате с места ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены четверо молодых людей в возрасте 16 лет. Трое из них являются жителями Майкопского района, четвертый подросток проживает в Краснодарском крае», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все они одногруппники, которые учатся в одном из средних специальных учреждений Майкопа.

В настоящее время полицейские ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.

1 декабря сообщалось, что в Благовещенске машина влетела в толпу стоящих на остановке людей. В результате ДТП пострадали женщина и 12-летний мальчик. Они были доставлены в больницу.

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