Режим ЧС ввели в одном из районов Иркутской области после обрушения моста

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киренском районе Иркутской области после обрушения моста. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что режим ЧС ввели для оперативного привлечения ресурсов для восстановления моста, к которому уже приступили дорожники. Уже завозятся материалы и оборудование для проведения работ. Для легкого транспорта организован объезд по льду, уточняет телеканал «360».

ЧП произошло в ночь на 4 декабря. Мост через реку Макаровку рухнул, не выдержав веса 60-тонного грузовика марки Scania. Максимальная нагрузка для моста составляет 20 т, а 39-летний водитель большегруза проигнорировал запрещающие знаки и попытался проехать по нему. В результате обрушения никто не пострадал, однако из-за произошедшего на 76-м км автодороги Усть-Кут–Киренск оказалось полностью перекрыто движение транспорта, пишет RT.

Как отмечает телеканал «Звезда», сотрудники экстренных служб развернули пункт обогрева для водителей. В регионе 4 декабря по прогнозам синоптиков ожидается мороз до –15 градусов.