СК взвесит проезжавший по обрушившемуся мосту в Оренбурге грузовик

Следователи, изучающие причины обрушения моста в Оренбурге, взвесят грузовик, который перевозил щебень в момент инцидента. По имеющимся сведениям, масса машины значительно превышала установленные ограничения, сообщает во вторник, 3 декабря, региональное управление Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета проводят дополнительный осмотр места происшествия. Планируется также судебно-строительная экспертиза. Ее проведут специалисты местного филиала ФГУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы».

Ранее 3 декабря было опубликовано видео момента обрушения моста.

Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.

Источник «Известий» рассказал, что пострадали четыре человека, в том числе водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве сообщили о двух пострадавших, их госпитализировали.

В тот же день региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего и организовала проверку.

В пресс-службе губернатора области сообщили, что причиной происшествия стал проезд по мосту груженого автомобиля, масса которого превышала установленные ограничения.