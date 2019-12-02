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Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

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Фото: Следственный комитет России
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге. Запись появилась на YouTube-канале ведомства в понедельник, 2 декабря.

На кадрах виден обрушившийся пролет моста, а также перевернутый грузовик и другой пострадавший автомобиль. Конструкция располагалась на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза имени Ленина.

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Ранее в этот день прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего и организовала проверку.

Тогда же министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин рассказал, что мост находился в плановом ремонте, который должен был закончиться в середине 2020 года.

2 декабря стало известно, что на окраине Оренбурга обрушился мост во время проведения ремонтных работ. Как рассказали «Известиям» в областном ГУ МЧС, мост завалился набок.

Источник «Известий» рассказал, что пострадали водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве подтвердили информацию о двух пострадавших, их госпитализировали.

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